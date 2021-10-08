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Авто8 октября 2021 9:51

Рязанцев попросили не парковаться на улице Новоселов до 16 октября

В Дашково-Песочне будут менять асфальт
Источник:kp.ru
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Рязанцев попросили с 8 по 16 октября не оставлять свои машины вдоль улицы Новоселов. Сообщение об этом появилось в паблике ПУВР.

«Ночью, с 20:00 до 07:00 в эти дни от дома №40 по улице Новоселов до кругового движения у ТЦ «Европа» будут производиться дорожные работы по укладке верхнего слоя асфальта. В связи с этим убедительно просим не парковать автомобили вдоль проезжей части и на прилегающих парковках.

От кого исходит данное объявление, и кто будет проводить дорожные работы, не указано.

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