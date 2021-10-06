В Рязани озаботились о резервистах

В рабочей встрече с главой администрации Еленой Сорокиной приняли участие военный комиссар Рязанской области Олег Серкез, военный комиссар Октябрьского и Советского районов Анатолий Манык и врио военного комиссара Московского и Железнодорожного районов Александр Клинов.

В ходе обсуждения речь шла о привлечении граждан, пребывающих в запасе, к созданию мобилизационного резерва. Для включения в резерв каждому из них необходимо заключить контракт на три года с отделом военного комиссариата.

Олег Серкез рассказал об условиях отбора кандидатов и предъявляемых к ним требованиях. Он отметил, что главной задачей создания мобрезерва остается возможность оперативного доукомплектования вооруженных сил страны мотивированными и подготовленными специалистами.

Особенностью условий контракта является возможность совмещать основную гражданскую работу с военными занятиями и сборами. В периоды таких мероприятий Государство компенсирует предприятию, где работает резервист, размер его среднего заработка.

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