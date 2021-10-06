Не стало Виктора Кузина, председателя рязанского общества инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не стало председателя Рязанской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Виктора Анатольевича Кузина. Об этом сообщает минтерпол.

Как отметили чиновники, многие годы Виктор Анатольевич посвятил поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, участвуя в решении вопросов создания доступной среды, обеспечения лекарствами, санаторно-курортным лечением, трудоустройства.

«В памяти коллег и знавших его людей Виктор Анатольевич навсегда останется чутким, внимательным и отзывчивым человеком с активной жизненной позицией, честным и открытым», - говорится в некрологе ведомства.

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