Умер экс-депутат Рязанской областной Думы Юрий Христофоров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончался бывший депутат Рязанской областной Думы Христофоров Юрий Спиридонович. Законодательное собрание региона выразило соболезнования родным и близким покойного.

«Светлая память о прекрасном человеке, опытном руководителе, внесшем большой личный вклад в совершенствование регионального законодательства, развитие Рязанской области, навсегда сохранится в сердцах земляков», - говорится в некрологе.

Юрий Христофоров в начале 2000-х был заместителем председателя комитета Рязанской областной думы по государственному устройству и местному самоуправлению. Его неоднократно награждали, в том числе - за внесение большого вклада в деятельность государственных и муниципальных учреждений, развитие законодательства.

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