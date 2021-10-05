Поиски 8-летнего исчезнувшего ребенка в Рязани завершились.

В Рязани завершились поиски восьмилетнего ребенка, который бесследно пропал утром 5 октября. Волонтеры «Лизы Алерт» не указали возможных мест нахождения мальчика, а также при каких обстоятельствах он пропал.

Судя по вещам, которые были с ним – рюкзак и мешок для сменной обуви, мальчик не вернулся домой из школы. Родители забили тревогу, призвали волонтеров.

К 13 часам 5 октября стало известно, что школьника нашли. Он жив и здоров, ему ничто не угрожает.

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