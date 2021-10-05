Село Старочернеево вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России

Село Старочернеево Шацкого района вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России. Фото: правительство Рязанской области.

В Рязанской области подписали соглашение о включении в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России села Старочернеево Шацкого района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России объединяет сельские населенные пункты, которые обладают «выдающимся историко-культурным и природным наследием».

- Несколько лет назад я приехал сюда по рекомендации друзей и влюбился в это место, - вспоминает председатель российской Boston Consulting Group Владислав Бутенко. - Оно обладает особой силой. Здесь живут уникальные люди, которые любят малую родину. Я верю, что это село с его древним монастырем – один из самых красивых населенных пунктов страны – привлечет внимание и инвестиции.

Село Старочернеево основал иеромонах Матвей на правом берегу реки Цны в 1573 году при монастыре Матвеевская пустынь (впоследствии переименован в Черниев-Николаевский.

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