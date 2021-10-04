В 67 рязанских школах введены карантины из-за COVID-19

В Рязанской области почти в сотне учреждений образования проводятся противоэпидемические мероприятия из-за выявленных случаев COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязанской области почти в сотне учреждений образования проводятся противоэпидемические мероприятия из-за выявленных случаев COVID-19. Таковы данные региональной оперативной группы на 4 октября.

Отдельные классы ушли на карантин в 67 школах. Таким же образом (в отношении групп) коронавирусная инфекция сказалась на работе 15 детских садов, шести средних специальных и шести высших учебных заведений.

Тем временем заболеваемость COVID-19 в Рязанской области, если верить официальной статистике, вернулась на уровень середины июля, а также последних дней 2020 – начала 2021 года.

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