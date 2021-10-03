Тело пропавшего Николая Артюшкина обнаружили в утонувшей в Оке машине

Николай Артюшкин из села Коростово под Рязанью найден мертвым.

Николай Артюшкин из села Коростово под Рязанью найден мертвым. Об исчезновении 31-летнего мужчины ранее сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Тело Артюшкина вместе с темно-зеленым автомобилем ВАЗ-2109, за рулем которого его в последний раз видели, обнаружили в Оке. Чтобы окончательно установить причину смерти, следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу.

На связь с близкими Николай Артюшкин не выходил с 29 сентября. 2 октября появилась ориентировка на его поиск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!