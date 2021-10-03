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Происшествия3 октября 2021 10:04

Тело пропавшего Николая Артюшкина обнаружили в утонувшей в Оке машине

На связь с близкими мужчина не выходил с 29 сентября
Источник:kp.ru
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Николай Артюшкин из села Коростово под Рязанью найден мертвым.

Николай Артюшкин из села Коростово под Рязанью найден мертвым.

Николай Артюшкин из села Коростово под Рязанью найден мертвым. Об исчезновении 31-летнего мужчины ранее сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Тело Артюшкина вместе с темно-зеленым автомобилем ВАЗ-2109, за рулем которого его в последний раз видели, обнаружили в Оке. Чтобы окончательно установить причину смерти, следственные органы назначили судебно-медицинскую экспертизу.

На связь с близкими Николай Артюшкин не выходил с 29 сентября. 2 октября появилась ориентировка на его поиск.

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