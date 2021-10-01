X5 Group и минсельхоз опровергли проблемы с поставками «Доширака» из Рязани

Исчезновение "быстрой" лапши из некоторых магазинов производитель может объяснить только высоким спросом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Информацию о проблемах с поставками продуктов быстрого приготовления «Доширак» из Рязани опровергли в областном минсельхозе. Также об отсутствии перебоев сообщил представитель компании X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

Ранее появилась информация об исчезновение лапши и картофельного пюре упомянутого бренда с полок магазинов в ряде городов – Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге. В СМИ это связали с приостановкой работы завода в Рязани. На заводе «КП-Рязань» эту информацию уже опровергли. ООО «Доширак Рус» действительно еще летом направляло письмо ритейлерам об «ограничениях» при отгрузке в связи с модернизацией предприятия, но оно потеряло свою актуальность – новая производственная линия запущена и работает.

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены 4 месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально», - прокомментировал ситуацию ТАСС представитель областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, назвав информацию недостоверной.

В X5 Group никаких проблем с поставками не заметили:

«В наших сетях проблем нет, получаем продукцию в полном объеме», — сообщили в пресс-службе компании РБК.