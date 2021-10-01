Мама пропавшей Елены Логуновой обратилась к омбудсмену

Наталия Кошелева – мама пропавшей Елены Логуновой, с июля месяца не видела своих внучек. Она обратилась за помощью к уполномоченному по защите прав детей Анжелике Евдокимовой.

Как стало известно «КП-Рязань», в самые кратчайшие сроки заявление женщины рассмотрят, без внимания его не оставят.

В настоящее время дети пропавшей 26-летней зеленоглазой красавицы находятся у мужа и его родителей. Сам супруг – Александр Логунов – находится в качестве свидетеля.

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