Из сводки ГИБДД «исчез» насмерть сбитый в Рязанской области пешеход

В Рязанской области в сводке ДТП за 28 сентября не отразили погибшего в Александро-Невском районе. Как сообщили «КП-Рязань» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в поселке Каширин насмерть сбили мужчину 1938 года рождения, зарегистрированного в селе Просечье.

Травмы, которые в итоге привели к летальному исходу, он получил, попав под автомобиль Audi. Трагедия произошла у дома №1 на улице Садовой.

ГИБДД описывает ситуацию так, что водитель 1972 года рождения совершил наезд, потому что «не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением».

Напомним, в сводке за 28 сентября говорилось, что в 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Об смертельных случаях не сообщалось.

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