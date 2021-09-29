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Политика29 сентября 2021 22:37

Рязанскую правозащитницу признали иноагентом

София Иванова стала 64 физическим лицом, получившим такой статус
Источник:kp.ru
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Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

Вечером 29 сентября Минюст РФ обновил список иностранных агентов, включив в него несколько организаций и более 20 человек.

Среди тех, кто получил новый статус оказалась и рязанская правозащитница, председатель отделения «Голоса» (признан Минюстом иностранным агентом - ред.) Софья Иванова.

Таким образом, Софья Юрьевна стала первой из жителей Рязанской области, признанных российскими властями иностранным агентом. Теперь ей необходимо будет помечать все свои публикации в социальных сетях специальным текстом, а также предоставлять в Минюст отчеты о своей финансовой деятельности.