Рязанскую правозащитницу признали иноагентом

Фото: социальные сети.

Вечером 29 сентября Минюст РФ обновил список иностранных агентов, включив в него несколько организаций и более 20 человек.

Среди тех, кто получил новый статус оказалась и рязанская правозащитница, председатель отделения «Голоса» (признан Минюстом иностранным агентом - ред.) Софья Иванова.

Таким образом, Софья Юрьевна стала первой из жителей Рязанской области, признанных российскими властями иностранным агентом. Теперь ей необходимо будет помечать все свои публикации в социальных сетях специальным текстом, а также предоставлять в Минюст отчеты о своей финансовой деятельности.