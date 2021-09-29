Рязанский гидрометеоцентр опубликовал прогноз на 30 сентября и 1-2 октября. В эти дни антициклон подарит рязанцам «старое бабье лето» - сухую и все более теплую погоду.
- Бабье лето может стартовать с конца августа, и тогда оно молодое. Если этот сезон приходится на середину сентября, тогда зрелое. А вот как сейчас, в конце сентября - начале октября, оно действительно старое, - поясняет ведущий специалист центра погоды «Фобос» Вадим Заводченков.
Дневная температура воздуха по области будет постепенно повышаться. Облаков будет мало, а солнца – много, но есть у этой медали и обратная сторона: в темное время из-за ночного выхолаживания приземной слой атмосферы будет сильно остывать.
Температурный режим прогнозируется следующий:
- 30 сентября, ночью 0…+5, днем +8…+13;
- 1 октября, ночью +1…+6, днем +9…+14;
- 2 октября, ночью +1…+6, днем +10…+15.
Ветра в эти даты почти не будет, а осадков не обещают совсем.