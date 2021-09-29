Троллейбусу №10 в Рязани урезали маршрут на три километра

В Рязани сократили маршрут троллейбуса №10. Соответствующее постановление подписал и.о. главы администрации города Борис Ясинский. Если ранее транспорт ходил от улицы Крупской до площади Попова, то сейчас будет – до площади Соборной, через «Детский мир».

Таким образом, маршрут троллейбуса №10 сократится с 11,2 км до 8.

В мае этого года в связи с открытием Астраханского моста городские власти возобновили движение троллейбусов №№5 и 10 маршрутов по прежней схеме. Первое время электрический пассажирский транспорт маршрута №10 разворачивался у мясокомбината из-за беспорядочно припаркованных машин.

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