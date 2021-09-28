Мэр Рязани Сорокина побывала на месте строительства яслей в Канищеве.

28 сентября глава администрации Елена Сорокина встретилась с подрядчиком и посмотрела, как идет строительство яслей на 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет на улице Бирюзова в Канищеве.

«На этом объекте я уже была в августе и работы на тот момент велись без задержек. Сейчас в яслях делают кровлю, укрепляют фасад, монтируют наружные сети. Рабочие приступили к внутренней отделке», - отчиталась чиновница.

По словам Сорокиной, подрядчик обещает через две недели завершить кровлю и подключить электричество, а в течение месяца пустить тепло. Для благоустройства территории закуплены все необходимые материалы и малые архитектурные формы.

«Внушает опасение отставание от графика по благоустройству территории на 15 дней. Поручила управлению капитального строительства ежедневно контролировать работы на объекте. В октябре обязательно приеду сюда еще раз», - пообещала глава администрации.

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