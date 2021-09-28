Игорь Трубицын мог покинуть фракцию в облдуме из-за конфликта интересов

Депутат облдумы Игорь Трубицын покинул фракцию «Справедливая Россия - За правду» в региональном парламенте. Об этом стало известно на заседании думы 27 сентября.

Официально о причинах ухода Трубицина не сообщается однако источник, знакомый ситуацией, рассказал «КП-Рязань», что в партийном руководстве остались недовольны действиями парламентария во время избирательной кампании в Госдуму. Якобы, Игорь Трубицын использовал свою ресурсы или на языке политтехнологов «сетку» для продвижения конкурирующей партии.

Напомним, что с 2001 года Трубицын избирается депутатом Рязанской областной Думы. На выборы в 2005 году он шел как самовыдвиженец, затем сотрудничал с ЛДПР, партией «Патриоты России» и был сопредседателем регионального ОНФ. В 2020 году снова избрался в региональный парламент, но на этот раз от партии «СР».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!