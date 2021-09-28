Днем 27 сентября в Кораблинском районе погиб 29-летний сотрудник коммунальной службы. Мужчина работал, когда пресс мусоровозной машины смертельно его придавил. Все произошло в селе Быковская Степь.

В настоящее время Кораблинскм МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. Однако, уже известно, что во время работы были нарушены правила охраны труда.

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