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Общество27 сентября 2021 17:50

Перекресток в рязанской Горроще могут сделать круговым

Вопрос прорабатывается администрацией областного центра. Также стало известно о планах по ремонту участка до Нефтезавода
Источник:kp.ru
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Перекресток улиц Черновицкая и Гоголя в Рязани могут сделать круговым. Фото: vk.com/glavarzn

Перекресток улиц Черновицкая и Гоголя в Рязани могут сделать круговым. Фото: vk.com/glavarzn

Перекресток улиц Черновицкая и Гоголя в Рязани могут сделать круговым. О том, что «вопрос устройства кольцевого пересечения» прорабатывается, на личной странице сообщила глава администрации города Елена Сорокина. По мнению чиновников, это «обеспечит большую пропускную способность» на участке.

Информацией градоначальница поделилась в контексте отчета о выездной проверке ремонта дорог. В частности, Сорокина побывала на улице Черновицкой, где укладывают первый слой нового дорожного полотна.

«Подрядчик заверил, что на этой неделе также завершит устройство верхнего слоя», - написала глава администрации.

По словам Сорокина, продолжается ремонт улицы Гоголя до БСМП, а на улице Березовой работы закончены. Кроме того, идет разработка проекта на ремонт участка от улицы Щорса до Нефтезавода. С ним город будет участвовать в конкурсном отборе на предоставление субсидий.