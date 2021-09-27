Андрей Турчак: Состав фракции «Единой России» в VIII созыве Госдумы обновится наполовину

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«Единая Россия» в текущем избирательном цикле уверенно победила на выборах всех уровней — и губернаторских, и в законодательные собрания, и муниципальных. Но важнейшей нашей победой, конечно, стало сохранение конституционного большинства в Государственной Думе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, которые подвел Центризбирком.

Партия по итогам голосования получила 324 мандата.

«Единая Россия» системно занимается обновлением партии, привлечением новых ярких, талантливых людей в политику. Выборы в Госдуму не стали исключением», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он отметил, что наряду с опытными депутатами в Думу приходит много новых в политике лиц. Среди них – первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, врач Дмитрий Хубезов.

«В результате наша фракция в Госдуме обновилась примерно наполовину», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Согласно данным избирательной комиссии Рязанской области, за партию «Единая Россия» проголосовали 46,4% жителей одномандатного избирательного округа № 156 и 49,17% – одномандатного избирательного округа № 157.

Избранными депутатами по одномандатным округам были признаны кандидаты от «Единой России» Андрей Красов и Дмитрий Хубезов.

В федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутый «Единая Россия», по региональной группе № 22 вошли четыре кандидата от Рязанской области: секретарь регионального отделения партии, губернатор Николай Любимов, председатель бюджетного комитета Государственной Думы Андрей Макаров, проректор по воспитательной работе и международной деятельности РязГМУ им. И.П. Павлова Мария Гордова, директор ГАУ РО «Спортшкола по футболу» Анатолий Бороненков.

«Направил в Центральную избирательную комиссию России заявление об отказе от депутатского мандата. Я продолжу свою работу на посту губернатора в тесном взаимодействии с депутатами парламента нового восьмого созыва, – отметил Николай Любимов – Считаю своим долгом работать на решение проблем региона, сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Буду стараться использовать все существующие для этого возможности».

Напомним, выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября. Партия выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам.

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