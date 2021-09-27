Здание поликлиники №14 в Рязани отреставрируют за 160 млн

Нынешнее здание поликлиники №14 входит в комплекс памятников федерального значения как Губернская земская больница 1817 года постройки.

В Рязани отреставрируют здание поликлиники №14 по улице Семинарской, 46. Оно входит в комплекс памятников федерального значения как здание Губернской земской больницы 1817 года постройки. Подрядчик будет выбран по результатам открытого конкурса в электронной форме на сайте госзакупок.

На реставрацию выделено 159,2 млн рублей. За эти деньги планируется восстановить отделку и архитектурный декор фасадов, покраску стен интерьеров, дверные и оконные проемы, заменить кровлю и стропильные конструкции, электрику, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, провести некоторые другие виды работ.

По условиям контракта реставрацию необходимо завершить не позднее 15 декабря 2022 года.

Проект, который разрабатывало ООО «Фасадстройсервис», обошелся в 5 млн рублей.

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