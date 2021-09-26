В Рязанской области нашли заблудившихся грибников

Поисково-спасательный отряд «Мещера».
25 сентября в Спасском районе Рязанской области заблудились двое грибников. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».
О пропаже людей поисковикам сообщили в единой дежурной диспетчерской службе. В качестве примерного района поиска был указан участок, расположенный между населенными пунктами Михали и Мжакино.
На место выехали три экипажа и в 20 часов 19 минут заблудившиеся разыскали. Лесник доставил любителей «тихой охоты» к их автомобилю.
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