В Рязани подвели итоги работы штаба общественной поддержки

Фото: "Единая Россия".

21 сентября активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» приняли участие в обсуждении итогов работы штаба общественной поддержки.

По словам официального представитель штаба, руководителя фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяны Панфиловой, штаб общественной поддержки начал свою работу в начале августа. За это время в него вошли 79 общественных организаций.

- Они не только активно включились в сбор предложений в народную программу партии, но и приняли участие в формировании команды единомышленников, – подчеркнула она.

Работа штаба общественной поддержки включала в себя: приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии с привлечением экспертов из сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и других отраслей, онлайн-мероприятия, тематические встречи. Также можно было передать свои предложения или поддержать действующие на сайте народной программы «Единой России».

- Штаб общественной поддержки - это еще один серьезный инструмент для диалога граждан и власти. Он стал площадкой не только для обсуждения наиболее актуальных вопросов жителей региона, но и для взаимодействия с активными гражданами, общественными организациями, профессиональными сообществами, – отметил руководитель Рязанского регионального отделения МГЕР Вячеслав Поскребышев.

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