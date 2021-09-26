За сутки на рязанских дорогах погибли два пешехода

Ночью примерно в 1 час 30 минут в Михайловском районе на 209 километре автодороги Р-22 «Каспий» 43-летняя москвичка, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершила наезда на 61-летнего мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и после удара попал еще и под Kia Sportage, под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП пострадавший погиб.

Второй несчастный случай произошел примерно в 19 часов 10 минут в Рязанском районе. На 530 километре дороги Р132 «Золотое-Кольцо» 37-летняя рязанка на Ford Fiesta, двигаясь со стороны Михайлова в Рязань, наехала на переходящую по пешеходному переходу 53-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая погибла.

По обоим случаям проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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