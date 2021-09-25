Следователи нашли рязанку с ребенком, исчезнувших в Италии 10 лет назад.

В Рязани завершили расследование уголовного дела по факту исчезновения 29-летней рязанки и ее пятилетней дочери, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным отдела по расследованию особо важных дел, в июне 2010 года женщина с дочкой улетели на отдых в Италию, но обратно не вернулись.

Спустя несколько лет родственники пропавших обратились в полицию, и 2 декабря 2020 года следователи отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

В итоге, интерпол и следователи установили, что пропавшие живут в Италии. По телефону женщина сообщила, что сотруднику следственного управления, что каких-либо противоправных действий в отношении нее и дочери не совершалось и на территории Италии они находятся по собственной воле. Позже женщина выслала через мессенджер видеозапись, подтверждающую ее слова.

«Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. От родственников найденных уроженок Рязани в адрес следственного управления поступило благодарственное письмо», - отметили в ведомстве.

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