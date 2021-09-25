Под Рязанью прошла спецоперация со стрельбой – задержаны двое

Вечером 24 сентября под Рязанью прошла спецоперация со стрельбой по задержанию, предположительно, распространителей наркотиков, сообщает рзнинфо.
По данным портала, задержание проходило в районе деревни Передельцы Рязанского района.
По словам очевидцев, у остановленной силовиками машины было расстреляно лобовое стекло. Чтобы остановить машину, на дороге разложили противоавтомобильное заграждение - «ежа». Силовики защелкнули наручники на запястьях как минимум двух человек.
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