Неисправная колонка в центре Рязани заливает всю округу.

В центре Рязани несколько дней подряд льется вода из водоразборной колонки. Расположена у дома №77 по улице Вокзальной (дорога по 2-й Безбожной улице). Как минимум месяц гидрант в неисправном состоянии.

8 сентября местные жители уже жаловались в социальных сетях на работу колонки:

«Россия - щедрая душа! Уже больше недели течет колонка рядом с домом №77 по улице Вокзальной. Интересно, сколько недель должно пройти, чтобы на этот рукотворный гейзер обратили внимание?!» - написали люди.

На следующий день администрация Рязани сообщила, что передали указанную информацию специалистам: «Будем разбираться в ситуации. В течение недели мы вернемся с ответом».

15 сентября администрация вернулась с ответом и сообщила, что при обследовании территории «наши специалисты не выявили утечки из колонки».

По состоянию на 25 сентября колонка по-прежнему неисправна.

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