Появилось видео, как «Лада Гранта» насмерть сбивает пенсионера на улице Новой.

Появилось видео, как в Рязани на улице Новой автомобиль насмерть сбил 71-летнего пенсионера. Запись с видеорегистратора выложила YA62.

На кадрах видно, что пожилой мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Одна машина (с нее и велась запись) остановилась, дедушка уже практически пересек проезжую часть, но летевшая на скорости «Лада Гранта» сбила его.

Отметим также, на указанном участке улицы Новой отвратительное освещение.

Смертельное ДТП произошло вечером 23 сентября. 20-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилого мужчину у дома №27 по улице Новой (читать подробнее).

Смотреть видеосюжет Видео, как на улице Новой в Рязани "Лада" насмерть сбила пенсионера

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