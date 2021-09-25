Епархия планирует обустроить в Рязанском кремле набережную и разбить сад. Фото: Рязанская епархия.

Рязанская епархия планируют на территории кремля разбить сад и благоустроить набережную. Об этом митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал на заседании Форума древних городов. Но пока, напомнил, владыка, духовенство не несет ответственности за эту территорию.

«Без Церкви, без полноценного существования церковных общин на территории русских и вообще древних городов невозможно говорить о сохранении культурного кода. И неважно, о каком городе идет речь – о Сиене, Венеции, Суздале или Рязани, - сказал митрополит Марк. – Важно сохранять наследие и при этом развивать удобную среду для жителей города. Сейчас поступает много жалоб на плохую инфраструктуру сердца Рязани, кремля, но Церковь на данный момент за это не несет ответственности».

Владыка продемонстрировал собравшимся эскизы с возможными вариантами развития территории кремля: сад, набережная, пешеходные зоны.

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