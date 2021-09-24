Скончались два известных преподавателя РГРТУ - Эрнст Шеретов (слева) и Николай Иванович Иопа.

В Рязани скончались два старейших преподавателя Рязанского государственного радиотехнического университета – Эрнст Пантелеймонович Шеретов и Николай Иванович Иопа. Печальную весть сообщили в официальном паблике вуза.

Заслуженный изобретатель СССР, доктор технических наук, профессор Эрнст Пантелеймонович Шеретов ушел из жизни 22 сентября. Ему было 86 лет.

Доцент кафедры ЭВМ Николай Иванович Иопа умер 23 сентября. Ему было 84 года.

«Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты РГРТУ скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память...» - говорится в некрологе.

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