За свежесть овощей и фруктов будет отвечать умная туманообразующая система.

В декабре в Рязани откроется магазин в новом для города формате суперстора с полезными сервисами и технологиями. Торговая площадь нового «Магнит Экстра» составит около 4 тысяч кв. метров, и расположится в ТРЦ «М5Молл».

В Рязани откроется магазин-суперстор с кассами самообслуживания.

Помимо обычных касс, в магазине для покупателей будут доступны кассы самообслуживания, а в отделе алкоголя установят электронный сомелье. При сканировании штрих-кода товара на специальном экране появится информация о производителе и вкусовых качествах напитков.

Как отметило руководство филиала, в суперсторе сделают упор на локальные товары – продукцию местных поставщиков, а за свежесть овощей и фруктов будет отвечать умная туманообразующая система.

Магазин оснастят электронным сомелье.

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