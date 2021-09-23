Рязанские школы продолжат работу в штатном режиме

На фоне слухов о грядущей «четвертой» волне пандемии региональное министерство образования выпустило заявление. В нем чиновники сообщают, что ни о каком переходе на «удаленку» рязанских учебных заведений, пока речи не идет.

«Работа образовательных учреждений продолжается в штатном режиме. Допускается перевод отдельных классов на дистанционное обучение исходя из эпидемиологической обстановки на основе предписаний Управления Роспотребнадзора по Рязанской области» - сообщили в министерстве образования региона.

В тоже время, первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что во многих российских регионах родителям дали право выбирать формат обучения для своего ребенка. После написания соответствующего заявления ученика могут перевести на дистанционный режим.

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