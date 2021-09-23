В Михайлове задержали домушника-рецидивиста

В городе Михайлов полицейские задержали рецидивиста, причастного к серии краж из домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал о пропаже из гаража велосипеда. Он пояснил, что надворная постройка была открыта и он не заметил незваного гостя.

У местных жителей оперативники выяснили, что на похищенном велосипеде видели 33-летнего ранее судимого местного жителя. Полицейские разыскали этого мужчину и задержали его.

При проверке выяснилось, что подозреваемый причастен к еще нескольким кражам бытовой техники, совершенным из жилищ в райцентре.

На допросе мужчина пояснил, что выбирал момент когда жертва отвлечется и он сможет беспрепятственно проникнуть в помещение. Там он брал все ценное, что попадется под руку.

Похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело.

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