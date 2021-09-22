Рязанские медики готовятся к встрече четвертой волны коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Медики рязанской БСМП готовятся к четвертой волне коронавирусной пандемии, сообщает телекомпания «Ока». Сейчас в ковидном госпитале развернуто 310 коек, из них 250 заняты.

«Сказать, что мы видим стабилизацию процесса, мы не можем. Пока в сутки, в день приема, поступает до 30-40 человек, — говорит замглавного врача по клинико-диагностической работе рязанской БСМП Екатерину Шурпо. — Есть пациенты, которые болеют крайне тяжело, и на которых наше уже отработанное лечение действует плохо».

Как отмечают медики, если раньше тяжелее всего переносили инфекцию пожилые люди, то сейчас заболеваемость смещается в сторону среднего возраста.

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