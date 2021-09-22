COVID-19 продолжает уносить жизни молодых рязанцев

21-22 сентября Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще у 16 человек! Среди них есть совсем еще не старые люди, в том числе 32-летняя и 34-летняя девушки.

Во вторник, 21 сентября, в летальный список внесены фамилии пяти женщин (32 года, 57 лет, 64 года, 64 года, 81 год) и двоих мужчин (50 лет, 71 год).

В среду, 22 сентября, – пяти женщин (34 года, 59 лет, 76 лет, 81 год, 86 лет) и четырех мужчин (63 года, 72 года, 81 год, 82 года).

Все жертв, кроме 86-летней женщины, скончались в июне. Женщина умерла в августе. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной гибели стала коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия в регионе унесла жизни 1066 человек.