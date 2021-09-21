На дороге Спас-Клепики – Рязань в ДТП пострадали трое взрослых и ребенок. Кадр видео RZN LIFE | instagram.com/kalashnikov_ewgen

На дороге Спас-Клепики – Рязань 21 сентября столкнулись Hyundai и «Нива». Произошло это около 13:00 на 21 километре трассы (Клепиковский район, где-то недалеко от поселка Малиновка).

«В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний ребенок», - сообщили КП-Рязань в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Ранее в соцсетях появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что Hyundai в результате столкновения отбросило в кювет.

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