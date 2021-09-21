Губернатор Любимов: Результаты голосования - это оценка программы развития страны и региона

Глава региона прокомментировал результаты завершившихся в Рязанской области избирательной кампании по выборам депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва и 99 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. «В целом и избирательные кампании, и само трехдневное голосование в нашем регионе, во всех муниципальных образованиях, прошли спокойно, организованно, в рамках правового поля. Существенных нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не допущено. Все отработали хорошо – каждый на своем месте», – сказал губернатор.

Николай Любимов поблагодарил всех, кто обеспечивал избирательный процесс: избирательные комиссии всех уровней, глав городов и районов, сотрудников правоохранительных органов.

«Все действовали слаженно, грамотно и качественно. Это отмечают и наблюдатели, и политологи, и избиратели, – добавил губернатор. – Совместно с Роспотребнадзором, Минздравом были созданы комфортные и безопасные условия. На участках было все необходимое для эффективной работы членов комиссий и наблюдателей, а также для соблюдения профилактических и противоэпидемических норм в период коронавируса».

Губернатор выразил особую благодарность за незаменимую поддержку волонтерскому корпусу и общественным наблюдателям за активность, внимательность и конструктивное взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса.

«Работа более 3 тыс. наблюдателей позволила обеспечить не только высокий уровень контроля за выборами, но и легитимность результатов в глазах избирателей», – подчеркнул Николай Любимов, добавив, что эксперты продемонстрировали качественно другой уровень работы, в том числе благодаря возможностям Центра общественного наблюдения, созданного Общественной палатой региона.

«Я благодарю всех рязанцев, кто пришел на избирательные участки и проголосовал, тем самым, выполнив свой гражданский долг. То, как люди активно шли на участки, говорит о том, что им не безразлична дальнейшая работа по развитию страны и региона. Для меня это очень важно, – отметил Николай Любимов. – Я как глава региона и как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» могу сказать следующее: результаты голосования – это по большому счету оценка людей тому, что было сделано за последние годы, и той пятилетней программы развития, которая была представлена обществу. Предстоит серьезная, системная и целенаправленная работа на благо людей, причем всех политических сил. Все вопросы, что обозначают в своих обращениях жители региона, должны быть главными и решаться в приоритетном порядке. Надеюсь на совместную качественную работу правительства области, органов местного самоуправления, депутатов всех уровней, общественной палаты».

Написано правительством Рязанской области.