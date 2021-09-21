Вместо хамбушевской свалки в Рязани появится городской лес.

Всю территорию бывшей свалки в Хамбушеве хотят засадить деревьями, сделать из нее лес – буферную зону между Южным промузлом и жилым сектором. Об этом во время прямой линии сообщила глава администрации Рязани Елена Сорокина.

— Свалки в Хамбушеве больше нет. Есть очищенный грунт, свежезавезенный грунт, посеяна трава. Теперь эта почва, да, еще не восстановленная. Рекультивация знаменитой свалки завершена, — сказала чиновница. — В ближайшие два года там ничего делать нельзя, настолько мы испортили землю. Там можно только сеять траву, удобрять, а вот через два года нужно уже думать, что делать на этой территории, ведь площадь огромная – 11,3 гектара

По словам Сорокиной, активные рязанцы предложили властям посадить на месте бывшей свалки лес.

— Лес! Дорогие друзья, вы не помните, когда в последний раз в Рязани сажали лес? Городской лес? — обратилась к телезрителям Сорокина. — Мне кажется, это замечательная идея, я ее всецело поддерживаю. Представляете, мы с вами все вместе, всем городом, посадим городской рязанский лес.

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