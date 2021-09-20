Девушка, тело которой обнаружили в Сараевском районе, покончила с собой

Девушка, труп которой обнаружили днем 18 сентября в одном из селений Сараевского района, покончила жизнь самоубийством. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник. Однако, данная версия предварительная, так как Кораблинском МСО СУ СК России по Рязанской области продолжается проверка.

Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет решено – возбуждать уголовное дело или нет.

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