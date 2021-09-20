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Происшествия20 сентября 2021 16:10

В ДТП в центре Рязани пострадали две женщины

Первые комментарии о столкновении ВАЗ и Mazda дает Госавтоинспекция
Источник:kp.ru
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Фото: vk.com/roadrzn62

Фото: vk.com/roadrzn62

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской в Рязани. В нем поучаствовали два легковых автомобиля – ВАЗ-2111 и Mazda 6. Фотографии с места событий размещались в сообществе «Дороги Рязани».

Столкновение произошло 20 сентября примерно в 14:15, причем пока не уточняется, кто какую роль сыграл в этом происшествии. Известно лишь, что медицинская помощь понадобилась женщинам 1952 и 1996 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка.