В ДТП в центре Рязани пострадали две женщины

Фото: vk.com/roadrzn62

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской в Рязани. В нем поучаствовали два легковых автомобиля – ВАЗ-2111 и Mazda 6. Фотографии с места событий размещались в сообществе «Дороги Рязани».

Столкновение произошло 20 сентября примерно в 14:15, причем пока не уточняется, кто какую роль сыграл в этом происшествии. Известно лишь, что медицинская помощь понадобилась женщинам 1952 и 1996 года рождения.

По факту случившегося проводится проверка.