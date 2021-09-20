Производитель колбас «Три крестьянина» оштрафован за нарушения технологических процессов

Рязанский производитель колбас ООО «Три крестьянина» оштрафован за нарушения технологических процессов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В колбасном цехе ООО «Три крестьянина» сотрудники рязанского Россельхознадзора обнаружили множество нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Внеплановая проверка прошла в августе на предприятии по производству мясных полуфабрикатов и колбасных изделий в деревне Зеленинские Дворики Рыбновского района. Причина проверки - истечение срока исполнения ранее выданного предписания.

Но на месте оказалось, что организация не устранила в полном объеме все нарушения:

- на предприятии должным образом не обеспечили процедуру прослеживаемости пищевой продукции и контроля за температурным режимом технологических процессов производства;

- не провели лабораторные исследования продукции из мяса птицы согласно требованиям технического регламента.

В итоге в отношении ООО «Три крестьянина» возбудили административное производство. Как указал Россельхознадзор, «за пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства, неисполнение которых может создать угрозу для жизни и здоровья граждан».

Арбитражный суд Рязанской области признал ООО виновным и привлек к ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

ООО «Три крестьянина» позиционируют себя как сеть фермерских лавок с мясными деликатесами и колбасами из настоящего мяса и пряностей по старинным рецептам.

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