В ночь на 19 сентября рязанцев ждут заморозки -2 градуса, а днем промозглая погода

В воскресенье, 19 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью – с прояснениями, сообщает управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков гидрометцентра.

В ночь на воскресенье будет преимущественно без осадков, а днем местами небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха в Рязанской области ночью 0...+5°С, местами заморозки до -2°С, а днем +7...+12° градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в воскресенье, 19 сентября, не прогнозируется.

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