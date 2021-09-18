В ночь на 19 сентября рязанцев ждут заморозки -2 градуса, а днем промозглая погода

В воскресенье, 19 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью – с прояснениями, сообщает управление МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков гидрометцентра.
В ночь на воскресенье будет преимущественно без осадков, а днем местами небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный, порывами до 17 метров в секунду.
Температура воздуха в Рязанской области ночью 0...+5°С, местами заморозки до -2°С, а днем +7...+12° градусов.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в воскресенье, 19 сентября, не прогнозируется.
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