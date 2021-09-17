Под Рязанью у Солотчинского шоссе обнаружили свалку могильных плит. Фото: Народный контроль | sergey_chihtisov

В Рязанском районе обнаружили свалку кладбищенских надгробий. Видео появилось в паблике «Народный контроль». Автор ролика утверждает, что могильные плиты находятся в непосредственной близости от Солотчинского шоссе, но конкретного места, не понятно по какой причине, не указал – просто опубликовал в социальных сетях.

На пост отреагировала администрация Рязанского района, которая попросила автора указать точные координаты свалки.

«Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, адресные координаты, желательно указать их на карте», - попросили районные чиновники.

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