Прослывшего в соцсетях маньяком рязанца задержали

Роман Горшков задержан за серьезное преступление - покушение на убийство, но версия о "страшном маньяке" не подтверждается. Фото: ryazan.sledcom.ru

В Рязани задержали мужчину, прослывшего в соцсетях маньяком. Выяснилось, что мужчина, якобы убивший нескольких человек, на самом деле разыскивался за попытку расправы над своей знакомой.

Тем, чьей фотографией пугали горожан, оказался неоднократно судимый Роман Горшков 1980 года рождения. Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, 9 сентября на улице Радиозаводской он на почве ревности в салоне автомобиля нанес жертве не меньше пяти ударов ножом в область шеи и левого плечевого сустава.

«Женщина оказала напавшему активное сопротивление, сумела покинуть салон автомобиля и обратиться за помощью к охраннику близлежащей организации», - рассказали в следственном комитете.

В итоге женщина выжила и получила необходимую медицинскую помощь. Сам же Горшков с места преступления скрылся и был пойман около 16:00 15 сентября. Против него возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ.

Вместе с тем следователи просят всех, кто знает что-то о других злодеяниях Горшкова, обращаться по телефонам: 02 (102 для мобильных устройств), 8 (4912) 29-91-60 и 96-09-63.

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