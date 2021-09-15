Рязанский губернатор высказался о концессии «Водоканала»

Рязанский «Водоканал» должен быть под контролем жителей областного центра. Об этом заявил губернатор Николай Любимов после того, как апелляционный суд оставил жалобу потенциального концессионера ООО «РВК-центр» без удовлетворения.

«Суд сказал свое слово тем, кто хотел воспользоваться предприятием только на своих условиях, — заявил Любимов. — И, думаю, это не окончательное слово, еще и высшая арбитражная инстанция рассмотрит этот вопрос. Мы готовы работать с инвесторами, обеспечивать всеми необходимыми условиями, но эти условия должны быть выгодными для жителей Рязанской области. Это для нас самый главный принцип».

По словам губернатора, город отказал в концессии на условиях, которые предлагались «Водоканалу», а это предприятие градообразующее, обеспечивающее водой весь город с 540 тысячами жителей.

«Если кто-то [инвесторы] хочет внести какие-то улучшения - добро пожаловать», — подчеркнул глава Рязанского региона.

Отметим, что ни администрация Рязани, ни правительство Рязанской области не предлагала потенциальному концессионеру рассмотреть иные условия. Городские чиновники просто отказали в заключении договора, наотрез отказавшись вести диалог (читать подробнее).

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