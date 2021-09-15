В центре Рязани прикрыли предприятие по производству суши и роллов

В Рязани прикрыли заведение по доставке суши и роллов, сообщает управление Роспотребнадзора России по Рязанской области.
Специалисты ведомства обнаружили на предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Заводской проезд, 1 (ИП Мещерякова) нарушения санитарных правил. Кроме того, в заведении не проводили санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях распространения коронавируса.
Решением Железнодорожного районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде приостановления деятельности предприятия по доставке суши и роллов на срок 6 суток.
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