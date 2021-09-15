В центре Рязани прикрыли предприятие по производству суши и роллов

В Рязани прикрыли заведение по доставке суши и роллов, сообщает управление Роспотребнадзора России по Рязанской области.

Специалисты ведомства обнаружили на предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Заводской проезд, 1 (ИП Мещерякова) нарушения санитарных правил. Кроме того, в заведении не проводили санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях распространения коронавируса.

Решением Железнодорожного районного суда индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении, ему назначено наказание в виде приостановления деятельности предприятия по доставке суши и роллов на срок 6 суток.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!