Рязанку-истязательницу отправили в колонию за избиение своих малолетних детей

Следствие и суд установили, что 22-летняя мать двух малолетних детей «ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию». Дети, в возрасте одного и двух лет, жили в антисанитарных условиях, у них не было необходимого питания и нижнего белья. Мамаша неоднократно оставляла их без присмотра, а двухлетнего сына, из личной неприязни, систематически избивала. В результате побоев на теле ребенка было множество ссадин и синяков.

По материалам проверки прокуратуры Рыбновского района следователи СК возбудили уголовное дело. В марте 2021 года даму лишили родительских прав, и взыскали с нее алименты на их содержание. Позже суд приговорил женщину к лишению свободы сроком на 1 год 1 месяц и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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