Под Рязанью водитель погиб, вылетев с дороги на Kia

В селе Тюшево, что под Рязанью, случилась трагедия. В результате ДТП с участием Kia погиб 33-летний водитель.
Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, молодой человек набрал слишком высокую скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.
- В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП, - рассказал представитель ГИБДД.
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