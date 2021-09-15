Андрей Макаров предложил ввести единый счет налогоплательщика

14 сентября под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось совещание, где обсуждались вопросы реализации инициатив по укреплению отечественной экономики и социальной сферы. В ходе работы о поддержке регионов проинформировал Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В совещании приняли участие: Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Вице-премьеры: Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Министр обороны Серей Шойгу, Первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак, а также руководители ряда федеральных структур и общественных организаций.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в этом году был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны: «Это предложения и состоявшиеся решения о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, по укреплению социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и посёлках. И конечно, речь идет о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости».

Многие из этих решений были инициированы по итогам обращений граждан. Часть из них уже реализуется, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы. По оценке главы государства, это стало результатом слаженной работы между парламентом и Правительством РФ. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил большую общественную значимость обсуждаемых вопросов: «Мы продолжим совместную работу над этими инициативами. У нас общая цель – повышение качества жизни каждого человека в нашей стране, мы будем делать для этого все необходимое».

В ходе работы были заслушаны доклады по различным направлениям, в том числе о реализации последних инициатив главы государства в экономике и социальной сфере. Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров проинформировал о работе над нулевым чтением проекта федерального бюджета. Парламентарий отметил, что за основу взят посыл Президента РФ – «благополучие людей и сильная страна». Документ не содержит невыполнимых обещаний, в нем только реальные задачи. Главным в предварительной работе, по словам Андрея Макарова, стало финансовое обеспечение социальных обязательств.

Андрей Макаров добавил, что выполнена задача, поставленная Президентом РФ, – первые доходы от экономического роста направлены на соцподдержку людей. Парламентарий особо подчеркнул, что сейчас, в период работы над бюджетом, стоит задача – распределить средства таким образом, чтобы поддержку получили все категории граждан, кому она гарантирована. В качестве примера Андрей Макаров привел классных руководителей в школах и кураторов групп в ссузах, для дополнительных выплат которым потребуется 85 млрд. рублей.

«Нужно, чтобы каждый рубль нашел своего получателя. Для этого предстоит налаживать многоуровневый парламентский контроль: федеральный, региональный, местный», – сказал депутат.

Говоря о механизмах взаимодействия Правительства РФ и парламента, Андрей Макаров напомнил о работе в период пика пандемии, когда оперативно принимались антикризисные законы, тогда они носили временный характер. «Сегодня целый ряд этих инструментов показал свою очень высокую целесообразность. Имеет смысл внести эти нормы в Бюджетный Кодекс, чтобы они действовали на постоянной основе», – предложил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Много внимания Андрей Макаров уделил межбюджетным отношениям, обеспечению устойчивости региональных и местных бюджетов. Этому во многом способствует замена коммерческих кредитов бюджетными, что уже в этом году дало регионам возможность направить 343 млрд. рублей не в банки на погашение долга, а на решение социальных задач. Поддержка регионов будет осуществляться и по другим направлениям: ремонт дорог, обновление общественного транспорта, создание инфраструктуры, в том числе – очистные сооружения, капитальный ремонт школ и многое другое. «Все это необходимо для комфортной жизни людей. В бюджете на это заложены сотни миллиардов. И все это предстоит довести до людей в регионах страны», – отметил Андрей Макаров.

От имени представителей малого бизнеса депутат поблагодарил за решение о продлении моратория на проверки. «Поддержка этой инициативы свидетельствует о доверии государства к малому бизнесу», – сказал парламентарий. Он напомнил, что помощь предпринимательскому сообществу оказывается на системной основе, и она будет продолжаться. В качестве очередного шага Андрей Макаров предложил использование единого счета налогоплательщика, что значительно снизит административную нагрузку. По его словам, налоговой службой для этого разработана уникальная электронная платформа, которая позволит налогоплательщикам намного упростить отчетность.

По итогам доклада Президент РФ Владимир Путин отметил, что Андрею Макарову в качестве Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ в рамках работы 7-ого созыва удалось выстроить отношения с Правительством РФ так, чтобы соблюдались все макроэкономические требования, необходимые для развития, в том числе и социальной сферы. «Мне бы очень хотелось, чтобы и в будущем эта работа была продолжена, чтобы Вам удалось строить ее именно таким образом», – подчеркнул глава государства.

Комментируя итоги совещания, Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость обсуждаемых вопросов для всех субъектов РФ.

«Для нашего региона важное значение имеет, практически, каждая тема. Это и реструктуризация кредитов, и поддержка малого бизнеса, и создание современной инфраструктуры, и бесплатная догазификация, и многое другое, что определяет качество жизни людей. Очень важно, что приняты предложения депутата от Рязанской области Андрея Михайловича Макарова, и они уже начали реализовываться», - сказал Николай Любимов.

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.