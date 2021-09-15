Питбуль впился в шею юному рязанцу и разодрал руку до кости

Родные мальчика добиваются возбуждения уголовного дела против нерадивой хозяйки пса. Фото: www.instagram.com/santa_fe_de_bogotta/

В Спасском районе Рязанской области питбуль напал на подростка. Мальчик пострадал очень серьезно. Челюсти бойцовской собаки достигли руки, шеи и уха. Инцидент был еще в конце июля, но только теперь вышел в публичное поле.

«Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить подвижность руки, которая была до кости разодрана, зрение (спасло, что ребенок ходит в очках), зашили ухо, шею (зубы впились рядом с главными артериями)», - рассказывает тетя юного рязанца.

Питбуля еле оттащили. По словам мамы, теперь подросток испытывает ужас при виде больших собак.

Родные мальчика сообщили, что полиция отказывается возбуждать уголовное дело против нерадивой хозяйки пса. Мотивировка якобы такая, что случившееся могут квалифицировать только как административное правонарушение.

«А я не согласна с таким решением! Значит, пока тебя не съели, это административное дело?», - задается вопросом мама.

Тем не менее, в УМВД по Рязанской области корреспондента «КП-Рязань» заверили, что разбирательство еще не завершено, а уголовная ответственность за причинение вреда здоровью, безусловно, предусмотрена. Вопрос лишь в том, как оценят тяжесть вреда.

«В установленные сроки, пока шла проверка, не была проведена судмедэкспертиза. В связи с этим наши сотрудники были вынуждены вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но с инициативой, чтобы материал вернулся к нам на дополнительную проверку. Без экспертизы мы не можем принять решение, по какой статье возбуждать уголовное дело», - утверждают в полиции.

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