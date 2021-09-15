Дорожная компания «СтройКапиталлГрупп» заплатила работникам меньше МРОТ

ООО «СтройКапиталлГрупп», которое занимается ремонтом дорог, уличили в нарушении трудового законодательства. За январь 2021 года работникам компании заплатили меньше минимального размера оплаты труда. Это противоречит статьям 133 и 133.1 ТК РФ.

«Директору организации внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры по итогам проверки.

Также против руководителя возбудили дело об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ. Для должностных лиц кодексом предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей, для юридических – до 50 тыс. рублей.